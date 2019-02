N-VA stelt nieuw bestuur voor: Isabelle Corbet is voorzitter Peter Lanssens

19 februari 2019

07u55 0 Zwevegem De N-VA-afdeling in Zwevegem heeft een nieuw bestuur. Isabelle Corbet is de nieuwe voorzitter. Ze volgt Karel Maertens op. “De eerste uitdaging is nu om Wim Monteyne en Sofie Vermeulen, onze lokale kandidaten voor de verkiezingen van 26 mei, te steunen”, vertelt Isabelle.

“Tegelijk, en in de jaren die volgen, ligt de focus op fel maar correct oppositiewerk in de gemeenteraad van Zwevegem”, aldus Isabelle (39), die in Otegem woont en mama is van Gilles (13) en Margaux (10). Lies Defoor (28) – eveneens uit Otegem, gehuwd en mama van Nicolas (2) – is de nieuwe ondervoorzitter. Wim Monteyne staat op de tiende plaats op de West-Vlaamse kieslijst voor de federale Kamer. Sofie Vermeulen staat op de tiende plaats bij de opvolgers voor het Vlaams parlement. Op de foto zien we de volgende leden van het afdelingsbestuur: Eddy Defoor, Frédéric Hénonin, Kaatje Deforche, Tom Roose, Delphine Vandemoortele, Johan Rollez, Irina Devos, Paul Clinckemalie, Sabien Degroote, Christina Deprez, Isabelle Corbet, Sofie Vermeulen, Lies Defoor, Marc Vervaeke, Frieda Cremers, Eddy Galle, Ann Vanbossele, Karel Maertens, Filip Dhont, Gilles Vanoutrive, Pascal Maertens en Wim Monteyne. Ontbreken op de foto: Kaat Defoirdt, Matthieu Moreels en Christine Ottevaere.