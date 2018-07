N-VA stelt lijst voor gemeenteverkiezingen voor 30 juli 2018

N-VA Zwevegem heeft de lijst voorgesteld waarmee het naar de verkiezingen trekt in oktober. Eerste schepen Wim Monteyne voert de lijst aan, gevolgd door OCMW-voorzitter Kaat Defoirdt en schepen Eddy Defoor. Schepen Johan Rollez duwt de lijst. Op de N-VA Lijst prijken 14 nieuwe namen.





"Vier kandidaten zijn dertig jaar of jonger, maar minstens even belangrijk in deze tijden van vergrijzing is dat N-VA Zwevegem ook vier 70+'ers aan boord heeft. Zij zijn onmisbaar voor een partij die veel aandacht wil besteden aan een seniorenvriendelijk openbaar domein", zegt voorzitter Karel Maertens. (JME)