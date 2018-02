N-VA geeft vier nieuwe namen prijs voor verkiezingen 26 februari 2018

N-VA Zwevegem heeft op haar jaarlijkse ledenontbijt vier nieuwe namen prijsgegeven die op lijst zullen staan bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Irina Devos (35) uit Moen heeft twee jonge kinderen: Alyssa (5) en Milano (3). Irina is via haar schoonfamilie verbonden met Zwevegem-Knokke, maar komt oorspronkelijk uit Rusland. Frédéric Hénonin wordt 23 jaar. Hij studeert bedrijfsmanagement en is ook actief als projectmanager bij Mise En Place. Delphine Vandemoortele is 29 jaar. Ze werkt als machinebediener in een Zwevegems metaalverwerkend bedrijf en woont net als Irina in Moen. Isabelle Corbet is 38 jaar. Ze woont in Otegem en heeft een zoon Gilles (12) en een dochter Margaux (9). Isabelle ondersteunt de verkoopsactiviteiten van bedrijfsklanten bij een firma in Gent. (JME)