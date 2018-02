Mulnis stelt nieuw boek over dorp voor 27 februari 2018

02u27 0

De heemkring Mulnis uit Moen heeft een nieuw boek over de Moense geschiedenis voorgesteld. Onder de titel 'Kasteel, kasteelheren en heerlijkheden' brengt men een studie over de rijke geschiedenis van Moen. Het werd samengesteld door de mensen van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen en Philippe Despriet stond in voor de redactie. In het boek komt duidelijk tot uiting hoe rijk Moen vroeger wel was. Althans voor de adel die er geregeld kwam. De bewoners zelf leefden meestal in grote armoede. Het boek kost 25 euro en is onder andere te krijgen bij Sabine Rommens, Processieweg 3 te Moen.





(GVZ)