Mooneye is enige West-Vlaamse band in finale De Nieuwe Lichting Joyce Mesdag

11 januari 2019

De band Mooneye uit Moen is de enige West-Vlaamse finalist in De Nieuwe Lichting, de muziekwedstrijd waarbij radiozender Studio Brussel op zoek gaat naar nieuw talent. Michiel Libberecht (25) uit Moen wordt als zanger/gitarist geflankeerd door gitarist Aaron Deceukelier, gitarist Jorik Van Den Bosch, bassist Stan Holvoet en drummer Rien Coorevits. Op Jorik na, die afkomstig is uit het Gentse, zijn alle bandleden van groot-Zwevegem afkomstig. “We zijn uiteraard trots dat we geselecteerd werden”, zegt Michiel. “We wisten het zelf al een aantal weken, maar mochten het nog aan niemand vertellen. Het is een opluchting dat we dit fantastisch nieuws eindelijk mogen delen. We hadden nooit verwacht dat we erbij zouden zijn. Integendeel, ik had zelfs gedacht dat we er absoluut niet zouden bij zijn. Veel bands zijn met hele vernieuwende sounds bezig, terwijl ‘Thinking About Leaving’ volgens mij toch echt een vrij ‘basic’ nummer is. Blijkbaar was het net dat dat de jury apprecieerde.” Michiel trad twee jaar op als Mickey Doyle. Enkele maanden terug vond hij de tijd rijp om een band op te starten, en een eerste EP uit te brengen. Mooneye mocht onder meer als het voorprogramma van Intergalactic Lovers verzorgen in de Handelsbeurs in Brussel, en de band trad al op op Bos Festival, Cactus Festoval en de Gentse Feesten. Stemmen kan op stubru.be vanaf 24 januari. Wie het nummertje even wil beluisteren, dat kan via https://www.youtube.com/watch?v=hvyBKgj81Ug.