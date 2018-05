Moen Feest krijgt z'n eigen bier 26 mei 2018

02u47 0 Zwevegem De organisatie achter Moen Feest en de microbrouwerij Alvinne slaan de handen in elkaar om een exclusief 'Moen Feest'-bier op de markt te brengen.

"Het is een goudblond bier geworden, dat speciaal gebrouwen werd voor het rockfestival Moen Feest, op het domein van transport Vanneste, en de 'Moendial' evenementen, die plaatsvinden in het Millenniumpark vlak bij de brouwerij zelf", zegt Frederik Roelant van Moen Feest.





Het Moen Feest-bier is goudblond bier met een alcoholpercentage van 6%. Het bier heeft een romige witte schuimkraag, en is gemaakt van 4 moutsoorten en 2 hopsoorten. De smaak is romig en vol, met toetsen en aroma's van mout, aardse hoppen en karamel. "We hadden al een tijd interesse om met een eigen bier uit te pakken. Nu ons Moendial-project de tenten opslaat vlak bij de brouwerij, was dit de uitgelezen kans", zegt Davy Spiessens van brouwerij Alvinne. "Onze bieren worden gedegusteerd door fanatieke bierliefhebbers in België, Europa en de rest van de wereld! De samenwerking met Moen Feest zorgt ervoor dat we ook nog eens heel specifiek de mensen uit onze eigen gemeente en regio laten kennismaken met onze brouwerij." Hoewel het bier gebrouwen is voor de zomerevenementen van Moen Feest, zal het bier ook beperkt beschikbaar zijn in de detailhandel in de regio en in enkele horecazaken. (JME)