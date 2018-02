Moeder blijft in cel voor ethermoord 28 februari 2018

Ann V., de 43-jarige verpleegster uit Zwevegem die midden maart vorig jaar de hulpdiensten belde toen bleek dat haar 8-jarig zoontje Ferre overleden was in haar woning in de Minister Alfred de Taeyestraat, moet twee maanden langer in de cel blijven. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk gisteren. Uit onderzoek is gebleken dat het jongetje overleed door de inname van ether, een product dat de moeder altijd en in vrij grote hoeveelheden in huis had. De vrouw wordt verdacht van moord. Wellicht diende ze het goedje zelf aan haar zoontje toe.





(LSI)