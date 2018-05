Misviering met Luk Brutin in De Biekorf 07 mei 2018

Op vraag van een trouwe schare sympathisanten gaat priester Luk Brutin op zondag 27 mei om 11 uur nog eens een misviering voor in de Biekorf in de Biekorfstraat 5 in Ardooie. Na de viering zijn er broodjes met soep, koffie en andere dranken. Wie niet goed te been is, kan om 10.30 uur een lift krijgen aan CC De Wissel of aan het station in Tielt naar De Biekorf.





Wie wil blijven eten of vervoer wil, moet reserveren via wijsteunenpriesterluk@outlook.com of op 0476/51.35.60.





Brutin werd vorig jaar door het bisdom van zijn parochie in Zwevezele gehaald. Officieel voor zijn aparte manier om misvieringen te geven, maar de priester houdt vol dat de beslissing het resultaat is van langdurig pestgedrag door het parochiaal team uit een naburige gemeente. (VDI)