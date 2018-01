Misverstand rond aangetekende brief 19 januari 2018

Er circuleert een misverstand in Otegem, waar tweedeprovincialer Blauwvoet en de koninklijke wielerclub Otegem Boven elkaar in de haren vlogen omdat de kantine van Blauwvoet op maandag 15 januari voor het eerst in 50 jaar niet open mocht tijdens de Betafence Cyclocross. Willy Ovaere, voorzitter van de wielerclub, vindt dat de kwestie anders kon aangepakt worden. Hij had het begin deze week onder meer over een aangetekende brief.





"Die brief werd wel niet naar de voetbalclub gestuurd, het was de voetbalclub zelf die een aangetekend schrijven aan ons richtte. Ik benadruk dat, want ik krijg er veel commentaar op", zegt Willy Ovaere, die eind januari beslist of hij al dan niet voorzitter blijft. (LPS)