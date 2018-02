Meer geld voor gevelrenovaties 09 februari 2018

Het subsidiereglement voor ondernemers, die de gevel van hun handelszaak laten renoveren, is gewijzigd. Dat keurde de gemeenteraad goed. Wie een gevel laat renoveren, kan nu een subsidie van maximum 7.500 euro krijgen, als de werken voor eind 2020 worden uitgevoerd. Vroeger bedroeg de maximumsubsidie 'slechts' 4.500 euro. De tripartite van Gemeentebelangen, N-VA en sp.a hoopt met de opgewaardeerde subsidie voor gevelrenovatie de uitstraling en de kwaliteit van handelspanden in het centrum van Zwevegem en de dorpskernen van deelgemeenten Otegem, Heestert, Moen en Sint-Denijs te verhogen. Info krijg je in de dienst economie: tel. 056/76.55.67 of economie@zwevegem.be. (LPS)