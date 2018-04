Marleen Soens is nieuw gemeenteraadslid 26 april 2018

02u30 0

Tijdens de jongste gemeenteraadzitting mocht Marleen Soens (68) uit Moen de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid voor de lijst Gemeentebelangen. Zij vervangt tot het eind van deze legislatuur Davy Nys die wegens beroepsomstandigheden besloot te stoppen met politiek.





In de rand konden we vernemen dat Davy's plaats op de 'Lijst Burgemeester' zal ingenomen worden door zijn vader, Yvan Nys. Hij zal evenwel niet de derde plaats innemen, zoals met Davy voorzien was, maar wel als lijstduwer fungeren.