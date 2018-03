Marc Desmet is Figuur van het Jaar 30 maart 2018

Tijdens een feestelijke avond werd Marc Desmet gehuldigd als 'Figuur van het Jaar'. Hij kreeg deze eer voor het maken van de langspeelfilm 'Opa' die volledig in Zwevegem werd opgenomen en waarin vooral Zwevegemnaars meespelen. De film lokte ook meer dan 3.000 mensen naar Kinepolis. Tweede werd Ruth Vandenborre die vorig jaar naar Compostella stapte en zo 15.000 euro verzamelde voor het goede doel. De derde plaats was voor de mensen van Moen Feest die vorig jaar opnieuw de massa konden bekoren met hun festival. Voor de winnaar was er een keramieken beeldje, gemaakt door Claudine Buysschaert. De verkiezing is een organisatie van het Willemsfonds samen met de plaatselijke pers.





(GVZ)