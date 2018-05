Man valt meisje (13) lastig 29 mei 2018

In de Oliebergstraat in Moen (Zwevegem) is zondagnamiddag een meisje van 13 lastig gevallen geweest door een man in een witte bestelwagen. Ze was op wandel met haar hond toen ze door de man werd aangesproken. Hij vroeg haar in te stappen, maar toen het meisje haar gsm tevoorschijn haalde, ging de man ervandoor. De voorbije weken waren al meldingen van tieners die door een man (met een snoepje) waren aangesproken in Kortrijk en Vichte (Anzegem).





(LSI)