Man overlijdt bij verkeersongeval in Wallonië 28 mei 2018

Bij een botsing tussen twee wagens in de Henegouwse gemeente Mont-de-L'Enclus is zaterdagavond een man uit Zwevegem om het leven gekomen. Zijn partner en twee kinderen die ook in de auto zaten, werden ook gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeval deed zich rond 18.30 uur voor op de RN48 in Anseroeul, een deelgemeente van Mont-de-l'Enclus. Het slachtoffer kwam ter plaatse om het leven. Er raakten bij de botsing ook drie mensen gewond, van wie er twee ernstige verwondingen hebben opgelopen. Een van de gewonden is een kind. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. (AHK/DCRB)