Man met uitgebreid strafregister heeft ook losse handjes VHS

15 april 2019

10u58 2 Zwevegem Abdullah T. (46) uit Zwevegem riskeert 18 maanden cel omdat hij opnieuw zijn partner danig heeft afgerost. De radeloze vrouw kon amper op het nippertje nog zelf de hulpdiensten bellen. “U moet uw handen thuishouden, slaan op uw partner is gewoon laf”, sneerde de rechter naar de Zwevegemnaar. Die zegt veel spijt te hebben.

6 oktober 2018 was een zwarte dag voor de partner van de Zwevegemnaar die alweer op het beklaagdenbankje zit. Hij ging de vrouw te lijf tijdens een ruzie. Ze werd een blauw oog geslagen, haar hand raakte gekneld tussen de muur en een zware tafel die T. brutaal en hard in haar richting had geduwd. Hoewel de vrouw er vrij erg aan toe was, kon ze toch nog zelf de hulpdiensten bellen. Het openbaar ministerie wil T. 18 maanden achter de tralies, temeer omdat de man de veroordelingen blijft opstapelen.

Begeleiding kwam te laat

“Mijn cliënt zat in een emotioneel moeilijke periode”, probeerde zijn advocaat de context te schetsen waarin de feiten zich afspeelden. Zijn vader was twee maanden voordien overleden en zijn moeder lijdt aan een hartziekte; Het klopt dat hij een kort lontje heeft en in maart vorig jaar voor gelijkaardig feiten ook al eens werd veroordeeld. De begeleiding om hem van zijn problematiek af te geraken - één van de voorwaarden die aan het vonnis gekoppeld werden - was echter nog niet opgestart op het moment van de nieuwe feiten. Intussen volgt hij een cursus daderinzicht.”

Drugs, heling, diefstal

“U moet eens leren uw handen thuis te houden”, sprak de rechter. T. boog het hoofd. “U zegt op een goeie manier verder te kunnen gaan in het leven. Dat zal moeten blijken. Slaan op uw partner is gewoon laf. Het geweld komt bovenop andere feiten waarvoor u al veroordeeld werd: drugs, heling en diefstal. Het is tijd dat u uw leven weer in handen neemt.” Vonnis op 8 mei.