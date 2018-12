Maggie De Block opent 68 assistentiewoningen Joyce Mesdag

14 december 2018

18u04

Maggie De Block (Open Vld), minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, is in Zwevegem 68 erkende assistentiewoningen officieel komen openen. De ‘Residentie Vijverhof’ werd gerealiseerd door projectontwikkelaar/residentiebeheerder Senior Homes, op de hoek van de Avelgemstraat en de Bellegemstraat in Zwevegem. “Er is 6 dagen op 7 een woonassistente aanwezig”, zegt Wilfried Martens van Senior Homes. “In de praktijk zijn dat drie assistentes die elkaar afwisselen. Ze organiseren activiteiten zodat de bewoners elkaar leren kennen, hebben een luisterend oor voor alle bewoners en indien gewenst regelen ze bepaalde zaken zoals boodschappen- en schoonmaakdiensten en medische afspraken. Het unieke aan het woonconcept en de dienstverlening is dat je er niet alleen kan wonen als je nog zelfredzaam bent, maar er ook kan blijven als je zorg nodig hebt. De nieuwe senior wil immers zo lang mogelijk genieten van het leven. Met ons woon- en serviceconcept willen we bij zelfredzame 65-plussers meteen de angst wegnemen om op een andere locatie te gaan wonen. Iets wat velen veel te lang uitstellen en achteraf betreuren.” Residentie Vijverhof is het vijfde gerealiseerde project van Senior Homes in een reeks van 12 projecten in Oost- en West-Vlaanderen. Iets minder dan de helft van de woningen is al bewoond.