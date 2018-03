Maand rijverbod voor dronken vrouw die in Aixam spookrijdt op snelweg 21 maart 2018

Spookrijdend met een brommobiel Aixam, met 3,7 promille alcohol in het bloed. Zo trof de federale wegpolitie op 15 mei vorig jaar een 40-jarige Hongaarse dame uit Zwevegem achter het stuur langs de snelweg E403 richting Doornik aan. De agenten plukten Robotne V. onmiddellijk uit het verkeer en trokken meteen haar rijbewijs voor vijftien dagen in. De politierechter deed er gisteren nog een halve maand rijverbod bij en een boete van 1.600 euro. Vooraleer ze haar rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal de vrouw eerst moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Ze was eerder al eens veroordeeld voor dronken sturen. Een brommobiel mag niet op de snelweg rijden. (LSI)