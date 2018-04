Langer kijken naar Panamerenko 13 april 2018

De overzichtstentoonstelling '35 jaar Panamerenko' in Deweer Gallery, Tiegemstraat 6A in Otegem, is een schot in de roos.





Al ruim 1.750 bezoekers hebben in de toonaangevende galerij het werk ontdekt van de tot de verbeelding sprekende kunstenaar. Wegens het succes hebben Bart en Gerald Deweer besloten om de expositie te verlengen tot en met 6 mei. Zelf nemen ze ondertussen met andere artiesten deel aan belangrijke beurzen: Miart in Milaan (13-15 april) en Art Cologne in Keulen (19-22 april). Meer info: www.deweergallery.be. (PHM)