KWB steunt twee projecten met elk 500 euro 18 juli 2018

KWB Zwevegem-Knokke mocht de twee bezielers van enkele ontwikkelingsprojecten, gelukkig maken met elk een cheque van 500 euro. Het waren Marleen Vandamme, die een project heeft in Rwanda, en Frank Vervaeck, actief in Ethiopië, die de opbrengst van de kaarting van KWB Zwevegem-Knokke mochten delen. Beiden zijn trouwens ook lid van KWB. Frank Vervaeck bouwt samen met vzw 'Ethiopië. Overleven een droom', een huis voor 50 straatkinderen of extreem arme weeskinderen. Marleen Vandamme zette zich in voor de bouw van een waterput in het Rwandeese Gatagara.





(GVZ)