KV Blauwvoet krijgt dit jaar kunstgrasveld Joyce Mesdag

29 januari 2019

Het gemeentebestuur geeft een investeringstoelage van 450.000 euro aan voetbalclub KV Blauwvoet Otegem voor de aanleg van een kunstgrasveld en het installeren van bijhorende led-verlichting. “Het gaat om een investering die vorige legislatuur al werd vastgelegd”, zegt schepen van Sport Raf Deprez (CD&V). “Na Heestert en Zwevegem, krijgt nu ook deelgemeente Otegem een kunstgrasveld. De werken starten na dit speelseizoen, in april, zodat bij de start van het nieuwe voetbalseizoen dit najaar al op het kunstgrasveld gespeeld kan worden. Een kunstgrasveld zorgt voor een veel grotere speelcapaciteit, aangezien je in gelijk welke weersomstandigheden op het veld kan voetballen. Nu wordt het eerste veld vaak ‘gespaard’ opdat het er goed zou bijliggen voor de belangrijke matchen in het weekend. Met een kunstgrasveld hoeft dat dus niet meer.” Bij KV Blauwvoet zijn ze heel blij met de komst van hun kunstgrasveld. “De laatste jaren hadden we wel eens lange periodes van droogte, afgewisseld met hele natte periodes, waardoor onze velden vaak in erbarmelijke staat verkeerden”, zegt voorzitter Mathieu Salembier. “Dit veld is dus héél welkom.”