Kunstacademie stelt haar KAzette voor 30 maart 2018

Tijdens de opendeurdag van de Kunstacademie werd ook de KAzette voorgesteld. Dit is een krantje voor leerlingen door leerlingen, waarbij Noor Vanhessche en Lien Dejonckheere aan de doopvont stonden en er nogal wat tijd en energie instopten. Ze werden bijgestaan door de leerkrachten Barbara Demeyere en Barbara Vanwelden. Het krantje werd gedrukt op 500 exemplaren, speciaal voor de opendeurdag. Het is de bedoeling om het nu aan te passen naar een 'normale' versie en deze te verspreiden via de handelaars.





(GVZ)