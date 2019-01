Kunstacademie is creatief met licht Joyce Mesdag

De leerlingen Beeld van de Kunstacademie Zwevegem hebben vanavond op de feestelijke nocturne ‘Lichtfest’ rond het thema licht gewerkt. Tijdens die open lessen, die elk jaar in een ander thema worden georganiseerd, konden bezoekers komen kijken waar de leerlingen zoal mee bezig zijn op de academie, en zelf ook dingen mee uitproberen. “Via een van onze leerlingen zijn we aan een aantal overhead projectoren geraakt, waarmee we nu creatief aan de slag gaan”, zegt docent Jan D’Haene. “Die kwamen dus heel goed van pas bij deze lessen rond het thema licht, maar uiteraard zullen we die bijhouden voor toekomstige projecten ook.”