Kouterschool verkoopt mokken voor Rode Neuzendag 20 november 2018

De kinderen van 2A van de Kouterschool in Zwevegem hebben op de wekelijkse markt in Zwevegem 250 mokken verkocht ten voordele van de Rode Neuzendag.





"Rode Neuzen Dag geeft dit jaar aandacht aan jongeren, leerkrachten en het mentaal welzijn op school", zegt directeur Nathalie Herremans.





"Als Warme School kunnen we deze actie alleen maar steunen en toejuichen. We ontwierpen leuke mokken met lepeltje die verkopen aan 5 euro. De volledige opbrengst gaat naar Rode Neuzen Dag."





(JME)