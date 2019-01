Kouterschool neemt buitenkeuken in gebruik Joyce Mesdag

14 januari 2019

14u11 0

De leerlingen van Gemeenteschool Kouter in Zwevegem hebben een buitenkeuken in gebruik genomen. “De oudercomités en de werkgroep Groene Vingers van onze school werken nu al enkele jaren aan de vergroening van de speelplaats”, zegt directrice Nathalie Herremans. “Vorige zomer werden er verschillende tuintjes aangelegd, speelheuvels gebouwd en begin september mochten we een klimpiramide onthullen. De afgelopen maanden werd er druk gewerkt aan een heuse buitenkeuken. Kuviø uit Heestert hielp ons bij het ontwerp op maat en de uitvoering van dit nieuwe speelplaatsitem en de technische dienst van de gemeente Zwevegem zorgde voor een afdak met regenton.” Vandaag werd deze keuken feestelijk aan de kinderen van de Kouterschool voorgesteld. Een kopje soep maakte de inhuldiging extra lekker.