Koppel eindelijk verlost van Franse verkeersrecidivist 07 september 2018

02u40 0 Zwevegem Een koppel vijftigers dat enkele maanden geleden vanuit Zwevegem naar Watou verhuisde, trekt volgende lente naar de rechtbank in Rouen om er de man in de ogen te kijken die ervoor zorgde dat er in twee jaar tijd liefst 57 processen-verbaal in hun brievenbus belandden. "We hopen dat hij zwaar gestraft wordt", klinkt het.

Na een doorverkoop via een tussenpersoon in Kortrijk werd een man uit Rouen bijna drie jaar geleden de eigenaar van een Saab die ooit toebehoorde aan Inge Debouvere en Johan Hermus. Maar omdat hij aan het voertuig reproductienummerplaten hing van hun kenteken, belandden alle bekeuringen voor zijn overtredingen - naast verkeerd parkeren ook roodrijden en nog heel wat ander fraais - bij Johan en Inge in de bus. Het koppel, dat consequent weigerde te betalen, kreeg liefst 57 pv's toegestuurd, voor een totaal van vele duizenden euro's.





"Rond nieuwjaar stopte het plots", zegt Johan Hermus. "De man in kwestie veroorzaakte toen een ongeval. Hij reed tegen een vangrail, liet zijn wagen achter en vluchtte te voet. Dankzij vingerafdrukken en DNA kon hij later worden geklist. Op 4 april 2019 verschijnt hij voor de rechter in Rouen. Wij zullen er ook zijn. Niet alleen om zijn ongetwijfeld verbaasde blik te zien maar ook om een forse schadevergoeding te eisen. Die gast heeft ons meer dan twee jaar zwaar op de heupen gewerkt en tonnen stress bezorgd. Om nog maar te zwijgen van de extra kosten waarmee we opgezadeld werden omdat we niet meer naar Frankrijk konden zonder het risico opgepakt te worden." (VHS)