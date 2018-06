Koetjes bezoeken op 'Schoon Boeren' 18 juni 2018

Zes boeren uit onze regio hebben gisteren hun landbouwbedrijf opengesteld voor het evenement 'Schoon Boeren'. Ze wilden tonen hoe ze elk op hun manier zo duurzaam mogelijk proberen te werken. In veebedrijf Vanhemmens in Sint-Denijs was het een hele dag aangenaam druk. Landbouwster Mia Spincemaille nam de familie Vermeulen onder andere op sleeptouw in de stallen. "Onze twee koeien hebben eens 'keppe gedaan' met een stier en nu zijn ze zwanger", legt ze uit aan Camille en Emile. "Deze beide koeien moeten bijna bevallen en dan komen we om de vier uur kijken of alles in orde is met hen."





Het evenement 'Schoon Boeren' was voor Johan Vanhemmens en Mia Spincemaille ook het startschot van de camping die ze er vanaf nu elke zomer gaan openhouden. "We mikken vooral op gezinnen die ofwel in onze camping ofwel in onze vakantiewoning op onze hoeve willen verblijven. Kinderen staan vaak niet stil bij hoe producten op hun tafel komen en we merken dat ouders hen daar graag iets over willen bijbrengen." (JME)