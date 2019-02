Klimaatplan hét onderwerp op gemeenteraad: “Bewoners krijgen inspraak over rally” Joyce Mesdag

25 februari 2019

23u34 0 Zwevegem Het klimaatplan dat van Zwevegem een milieuvriendelijke gemeente moet maken, beroert duidelijk de gemoederen. Er daagden een 50-tal bewoners op voor de gemeenteraadszitting op maandag waar het onderwerp aan bod kwam.

Het gemeentebestuur lanceerde vorige week 20 actiepunten waarmee het als gemeente een steentje wil bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Tussen die actiepunten stond onder meer het voornemen om de bosoppervlakte in Zwevegem met 20 hectare uit te breiden, het invoeren van 14-daagse autoluwe zondagen vanaf 1 april tot 1 oktober en het verbod op autocross, motocross en autorally op het grondgebied Zwevegem, en de verplichting dat alle personeelsverplaatsingen voortaan met de fiets, elektrische fiets of voertuigen met hernieuwbare energie gebeuren.

Inspraak

Dat het onderwerp klimaat in leeft in Zwevegem, bleek uit de grote interesse voor de gemeenteraad waar het plan besproken werd. Een vijftigtal bewoners woonde de zitting bij. Burgemeester Doutreluingne (Lijst Burgemeester) benadrukte nogmaals dat de maatregelen die in het ontwerp van het klimaatplan staan nog niet definitief zijn. “Er volgt nog een uitgebreid participatietraject vanaf 1 maart tot eind mei, en we wachten af wat daaruit voortkomt”, zegt Doutreluingne. “Sowieso gaan de maatregelen die definitief zouden worden, pas ten vroegste in januari 2020 van start. Dat betekent dat de Kortrijkse rally van dit jaar nog gewoon kan doorgaan zoals gepland.”