Kappaertschool houdt weekje ‘circus’, kinderen amuseren zich rot Joyce Mesdag

29 maart 2019

15u05 0 Zwevegem In de Kappaertschool in Zwevegem stond de jaarlijkse projectweek deze week in het teken van ‘Circus’. In alle lessen werd zoveel mogelijk de link gelegd met het weekthema.

“Zo leerden de leerlingen over grammen en kilogrammen met een knipoog naar de sterke man in het circus, lieten we ze ‘jongleren’ met woordjes door hen woorden in de juiste volgorde te laten zetten, moesten ze zoals een messenwerper pijltjes naar het bord gooien om de juiste antwoorden aan te duiden, enzovoort”, vertelt juf Nele Vanhoutteghem. “Het circus was nooit veraf deze week.” Vandaag werd de projectweek afgesloten met een creatieve namiddag. “Ze maakten onder meer popcorn, maakten een verteltheater, experimenteerden met circusmaterialen, dansten met linten. Het was een echte topweek.”