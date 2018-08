Kanapee festival aan kanaal 08 augustus 2018

02u38 0

In juli zijn langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, in het kader van het bouwkamp Kanapee, kampen gebouwd in de tuin achter de oude pastoriewoning in Bossuit, in het Lettenhofpark in Zwevegem-Knokke en in het Milleniumpark in Moen. Je kunt de kampen bezoeken tijdens het provinciale Kanapee festival nu zondag tussen 11 en 19 uur. Er zijn activiteiten en concerten gepland. Bezoekers verplaatsen zich te voet of met de fiets tussen de kampen of gebruiken een pendeltreintje. Meer info op www.komkanaperen.be. De provincie wil met Kanapee de kanaaldorpen beter met het kanaal Bossuit-Kortrijk verbinden. (LPS)