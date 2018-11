José De Marez lanceert boek 'Opa wil nog groeien' 09 november 2018

02u22 2

José De Marez (75) heeft met 'Opa wil nog groeien' een nieuw boekje klaar. Het werd een bloemlezing aan anekdotes over zijn kleinkinderen. "Vijf heb ik er: twee in Amerika en drie in de buurt. Enkelen zagen we nagenoeg dagelijks en er ontstonden soms wel leuke gesprekken." Het boekje werd geïllustreerd door Eugene Delabie. José heeft ook een vertelprogramma klaar met die verhalen.





(GVZ)