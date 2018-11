Johnny Fox 28 november 2018

02u23 0 Zwevegem Johnny Roels opende vorige maand ribbetjeszaak 'Johnny Fox' in het voormalige oud-gemeentehuis in de Avelgemstraat in Zwevegem. Een échte Amadeus is het strikt genomen niet, maar zonder die voorkennis zou een mens zich kunnen vergissen.

Het was zijn liefde voor het Vlaamsche Land die uitbater Johnny vijf jaar geleden al het oude gemeentehuis lieten opkopen. Dat er twee Vlaamse vlaggen permanent aan de gevel wapperen, is dan ook geen toeval.





De kaart is beperkt. Echte carnivoren hebben er de meeste opties, zoals valt te verwachten in een ribbetjesrestaurant. Er zijn slechts twee visgerechten en één vegetarisch alternatief te verkrijgen. Ook qua voorgerechten is de keuze beperkt. Logisch ook: wie ribbetjes à volonté bestelt, wil zijn eetlust vooraf niet bederven. Wij hebben er gelukkig zin in vandaag en gaan van start met de gamba's à la plancha (12,50 euro). Deze zijn goed afgekruid en sappig. Een aanrader! Iets minder enthousiast zijn we over de ribbetjes (18,50 euro) die volgen. Deze smaken net iets té gekruid, als we even kritisch mogen zijn. Al geldt dat vooral voor de eerste portie. De volgende porties die wij proeven, zijn al een pak minder zoutig. Na het hoofdgerecht wagen we ons nog aan een chocolademousse (4,75 euro). Deze wordt volks geserveerd, maar is wel erg lekker. In de Irish coffee (5,95 euro) smaakt de whiskey goed door, in die mate dat wij ons afvragen of iemand soms de koffie vergeten is.





Onze conclusie? Johnny Fox krijgt drie sterren. De zaak is goed in zijn genre: een familierestaurant met een steengoede prijs-kwaliteitsverhouding. Hier kom je misschien niet om je lief een verlovingsring onder de neus te schuiven, maar je kan er wel in een informele sfeer gezellig tafelen.





Dat dit concept heel hard doet denken aan Amadeus, de ribbetjesrestaurantketen, kunnen wij niet ontkennen. Johnny werkte er dan ook 15 jaar lang. De saus bij de ribbetjes en de aardappel met kruidenboter smaken net hetzelfde. Verder wordt wijn er afgerekend per gedronken centimeter en lijkt het interieur met zijn boekenrekken en rood-witte tafellakentjes ook erg gelijkaardig.





(JME)