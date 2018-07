Joe FM trakteert OCMW met ijsjes 06 juli 2018

De Joe-ijskar streek gisteren neer in onze regio. De hele zomer lang trekt radiozender Joe FM doorheen het land om luisteraars te verrassen met gratis ijsjes. Gisterenmiddag reed de Joe-ijskar samen met Joe-dj Jan Bosman naar het OCMW in Zwevegem. De werknemers mochten tussen 12 uur en 13 uur de muziek kiezen in het radioprogramma 'Out of Office' op Joe. Ze kozen voor Gimme Gimme Gimme van Narada Michael Walden & Patti Austin, The Living Daylights van A-ha, I Don't Feel Like Dancin' van Scissor Sisters, Walk This World van Heather Nova, Daar Gaat Ze van Clouseau, Ta Fête van Stromae en Better Be Home Soon van Crowded House. Na het bezoek aan OCMW Zwevegem reed de Joe-ijskar nog verder naar Stasegem, Harelbeke, Deerlijk en Waregem. De Joe-ijskar rijdt nog tot vrijdag 17 augustus elke dag naar een ander bedrijf in Vlaanderen. (JME)