Jeugdhuis De Harp steekt in het nieuw Joyce Mesdag

27 januari 2019

18u36 0 Zwevegem De leden van jeugdhuis De Harp in Zwevegem hebben dit weekend hun vernieuwd jeugdhuis feestelijk geopend.

“In 2017 werd de verlichting en het plafond al aangepakt, het voorbije jaar werd de toog vernieuwd en werd alles opnieuw geschilderd”, zegt beroepskracht Wannes Bouckenooghe. “Het was al negen jaar geleden dat er nog werken uitgevoerd waren in het jeugdhuis, dus De Harp kon wel wat opfrissingswerken gebruiken.”

Er werd tienduizend euro geïnvesteerd. “Dankzij onze samenwerking met het Jongerenatelier uit Kortrijk hebben we een groot deel gesubsidieerd gekregen vanuit de koepelorganisatie van jeugdhuizen. Deze vernieuwing is eigenlijk een inspanning van veel van onze eigen leden. Ze hebben van bij het begin nagedacht over hoe alles er moest uitzien en een van hen, een meisje dat interieurarchitectuur studeert, heeft al onze wensen in een mooi ontwerp gegoten.”

Het jeugdhuis telt vijftien tot twintig leden die actief meehelpen om het open te houden. Volgende week volgt er een tweede ‘opening’ van het jeugdhuis, wanneer de nieuwjaarsreceptie van de Zwevegemse jeugd in De Harp wordt georganiseerd.