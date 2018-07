Jacqueline en Willy vieren diamanten huwelijksjubileum 26 juli 2018

02u26 1

Onlangs konden Jacqueline Vierstraete (80) en Willy Bostyn (81) hun diamanten huwelijksjubileum vieren. Op zijn veertiende was Willy al varkensslachter. Na een tijd in de vleessector gewerkt te hebben, kwam hij bij Bekaert terecht, waar hij op 53-jarige leeftijd met brugpensioen kon.





Het huwelijk werd gezegend met vier kinderen: Johan, Stephan, Carol en Kathy. Kenneth, Charlotte, Jiri en Yoni zijn de vier kleinkinderen. Willy en Jacqueline zijn ook de overgrootouders van achterkleinkind Louis.





Het jubilerende echtpaar woont in de Nederlandlaan in Zwevegem.





(GVZ)