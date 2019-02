Internationale bands op affiche tweede editie van heavymetalfestival Doomsday Alexander Haezebrouck

19 februari 2019

15u36 1 Zwevegem De bandleden van de heavymetalband Loose License uit Zwevegem organiseert zaterdag de tweede editie van hun metalfestival Doomsday. “De eerste editie was een succes, en dus willen we doorgaan”, zegt bandlid Piet Verstraete.

De heavymetalband Loose License uit Zwevegem richtte in 2017 hun vzw The Lizard op. “Omdat via een vzw het veel makkelijker is om dingen te organiseren”, zegt bandlid Piet Verstraete. “In 2017 organiseerden we onze eerste Doomsday en dat was een succes. Nu zijn we anderhalf jaar later en is het tijd voor de tweede editie. Zelf zijn we zo’n zeven jaar geleden begonnen met de band en al snel wilden we bevriende bands ook wel eens terugvragen voor een optreden. Deze keer zijn er zelfs twee bands uit Groot-Brittanie en één band uit Nederland wat de affiche toch internationaal maakt. Daarnaast treden we natuurlijk ook zelf op. We willen ons niet verplichten om elk jaar het festival te organiseren, maar het is toch de bedoeling dat er nog edities zullen volgen. We willen op termijn ook meer doen dan enkel Doomsday organiseren met de vzw. We denken ook aan workshops zodat de mensen laagdrempelig kennis kunnen maken met het genre heavymetal of gewoon met muziekinstrumenten. We denken eraan om een bekende drummer uit te nodigen bij wie je een workshop drummen kan volgen.” Op de affiche voor zaterdag staan onder meer Den. uit het Verenigd Koninkrijk, Welcome to Holyland uit Aalst en Famyne uit het Verenigd Koninkrijk. Doomsday gaat zaterdag 23 februari door in bar The Finish in de Otegemstraat vanaf 18.30 uur. Kaartjes in voorverkoop kosten vijf euro en zijn te verkrijgen in The Finish en in Den Deugniet in Kortrijk. Toegangskaartjes aan de deur kosten acht euro.