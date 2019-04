Informatie-en consultatieronde gestart bij Bekaert: ‘zoveel mogelijk jobs redden’ Joyce Mesdag

04 april 2019

De vakbonden en directie van Bekaert hebben vandaag donderdag een eerste keer aan tafel gezeten in het kader van de zware herstructureringen die vorige week werden aangekondigd.

De directie van de staaldraadfabrikant maakte bekend dat ze 281 jobs wil schrappen. De fabriek in Moen wordt gesloten en de productie verhuist naar Tsjechië.

“We zijn nu gestart met de informatieronde”, zegt vakbondsman Steven Van Eekhoutte (ABVV metaal). “De directie heeft ons de cijfers en informatie bezorgd waarop ze zich gebaseerd hebben voor deze herstructurering. Ook op de twee volgende bijeenkomsten, op 16 en 23 april, zal dat nog het geval zijn. Het is dan aan ons om die informatie en cijfers te analyseren en een tegenvoorstel te doen waardoor nog arbeidsplaatsen gespaard kunnen worden. De directieleden dienen die tegenvoorstellen op hun beurt te analyseren, en te argumenteren waarom ze die wel of niet gaan aanvaarden. Het blijft in deze fase nog steeds onze doelstelling om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te redden. Pas na die informatieronde starten we de onderhandelingen over het sociaal plan voor de afdankingen. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe dieper het water tussen ons is”, zegt Van Eeckhoutte. “In elk geval: het overleg vandaag is sereen verlopen.”

Er is nog steeds een blokkade aan de hoofdingang, wat het laden en lossen bemoeilijkt. “Die blokkade zal geleidelijk aan afgebouwd worden, zodat Bekaert begin volgende week opnieuw normaal aangeleverd kan worden. De langzaamaanacties die spontaan zijn uitgebroken deze week, worden verder gezet.”