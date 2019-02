Industriezone twee uur geëvacueerd door gaslek: “best gezellig” LSI

Door een gaslek in een middendrukcabine op de industriezone in de Esserstraat in Zwevegem zijn zaterdagavond een 15-tal zelfstandigen en hun familieleden twee uur lang geëvacueerd. De brandweer van de zone Fluvia voerde een perimeter van 100 meter in. “Uit voorzorg want er is altijd risico dat het gas ontsteekt”, aldus Stefaan Vanneste van de brandweer. “Ook al bleef het gas rond de cabine vlakbij de Gaversstraat geconcentreerd. We vroegen de aanwezige bewoners van de Esserstraat naar het einde van de industriezone, aan de rotonde met de Deerlijkstraat, te gaan. Dat was onder meer het geval voor Sophie Castelain, Bram Vandeburie en dochter Nora van artisanaal roomijs Patisso, Frank Foulon en Anja Guillemyn van metaalconstructie Foulon en hun drie kinderen Zoë, Flavi en Vik en de zaakvoerders van verhuurbedrijf 4U Renting. Aan de rotonde zorgden Hedwig Caluwier en zijn echtgenote Tania Santens van Peugeot Caluwier voor een warm onthaal. “We vroegen onze buren binnen en maakten het wat gezellig”, aldus Tania. “Een beetje cava, een pilsje of een frisdrank verzachtten het leed. Een kleine moeite en eigenlijk wel leuk om de buren eens samen te ontmoeten. Ik zou naar de film ‘Fifty shades of grey’ kijken maar dat kan later ook nog (lacht).” Uiteindelijk duurde de evacuatie zo’n 2 uur. De bewoners van de Gaversstraat kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden maar moesten hun huis niet verlaten. Twee ploegen van netwerkbeheerder Fluvius snelden ter plaatse om het euvel op te lossen. De politie van de zone Mira bood psycho-sociale hulp aan de geëvacueerden aan maar het goede nabuurschap maakte dit overbodig.