Hostessen zwaaien Yvette uit 15 juni 2018

Met een receptie werd afscheid genomen van Yvette Labrosse als hostess bij de gemeentelijke onthaaldienst. Yvette begon in 1974 als airhostess bij Sabena. Na acht jaar werd ze cabine-chef en kreeg ze de verantwoordelijkheid over een aantal hostesses. Toen Sabena in 2001 failliet ging, was Yvette er instructeur. Na de faling zat Yvette, toen 51, zonder werk. "Even later zag ik een oproep van de gemeente naar hostessen. Ik waagde mijn kans en mocht deel uitmaken van de ploeg", herinnert Yvette zich. Schepen Luc Vanassche dankte Yvette voor de vele jaren trouwe dienst.





(GVZ)