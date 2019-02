Honderdste tentoonstelling van Lode Laperre bedolven onder de nostalgie Maxime Petit

24 februari 2019

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft zaterdag de expo ‘Naevus’ van kunstenaar Lode Laperre officieel geopend in Galerie 10a in Otegem, in het huis van zijn grootouders zaliger. De kunstenaar groeide er ook 23 jaar op. Laperre liet zich voor deze tentoonstelling -de honderdste uit zijn loopbaan- inspireren door herinneringen en ervaringen uit zijn jeugd in het huis waar ook zijn moeder werd geboren. Vandaar de titel ‘Naevus’ wat moedervlek of geboortevlek betekent. De schilder verwerkte beelden en ruimtes die zich op zijn netvlies vasthechtten en die tastbaar en herkenbaar zijn gebleven in de inrichting van de galerie. Dit mondt uit in een reeks abstracte schilderijen die als metaforen van het verleden worden herschikt om kronieken weer tot leven te wekken. De kunstcurator is Pauline Doutreluingne. De expo loopt van zaterdag 23 februari tot en met zondag 31 maart 2019 en is elk weekend te bezichtigen op zaterdag en zondag van 14 tot 18 u of na afspraak. (MPM)