Honden plonzen in nieuwe zwemvijver VERNIEUWD DIERENASIEL DE LEIESTREEK LIJKT NU NET HOTEL JOYCE MESDAG

31 juli 2018

02u43 0 Zwevegem Dierenasiel de Leiestreek heeft 400.000 euro geïnvesteerd in een grondige renovatie. Dankzij een nieuw dak, een speelplaats en vernieuwde hokken is er veel meer comfort. Blikvanger is een zwemvijver, waar de dieren zich op warme dagen aan een plons kunnen wagen. "Een dierenasiel mag geen gevangenis zijn", vindt Veerle Debaillie.

In oktober vorig jaar zijn er grondige renovatiewerken gestart in dierenasiel de Leie-streek, en daar zullen vooral de honden zelf deugd van hebben.





"Op warme dagen kon de temperatuur hier oplopen tot 40 graden", vertelt Veerle Debaillie. "We lieten het dak beter isoleren, zorgden voor een nieuw ventilatiesysteem en een nieuwe verwarming. Zo kunnen we hier altijd voor een aangename temperatuur zorgen." De hokken werden ook vernieuwd. "Buiten hebben we een overdekte speelplaats, zodat de honden daar ook bij regenweer buiten kunnen spelen."





Drie niveaus

Maar de échte blikvanger is de zwemvijver, waar honden in mogen ravotten. Deze meet 8 op 2 meter en er zijn drie niveaus in het bad.





"De ene kant van het zwembad is ondiep, zodat ook kleine honden er gemakkelijk weer uit kunnen klimmen. In het midden kunnen grotere honden nog staan, op het einde kunnen ze allemaal vrij zwemmen. Alle honden krijgen om beurten de kans om zich aan een plons te wagen. Een paar van hen krijg je met geen stokken in het water, maar de meesten genieten met volle teugen. Soms moet je hen eens 'voortonen' hoe het moet, maar eens ze zich in het bad gewaagd hebben, zijn ze niet meer tegen te houden."





Dierenasiel de Leiestreek lijkt nu wel net een hotel. "Een dierenasiel mag geen gevangenis zijn", zegt Veerle. "Mensen mogen hun beeld van de donkere hokken, nu wel bijstellen. Honden worden hier opgevangen en gesocialiseerd, zodat ze een nieuwe thuis kunnen vinden. We kunnen hun verblijf hier daarom best zo aangenaam mogelijk maken."





Giften

Er werd in totaal 400.000 euro geïnvesteerd.





"Dat bedrag hebben we helemaal uit eigen zak betaald, met giften. We zijn iedereen die een steentje heeft bijgedragen enórm dankbaar", zegt Veerle. "We hebben letterlijk 30 jaar gespaard voor deze investering." Maar nu is het geld echt wel óp. "Er zijn nog een aantal werken die we nog plannen: zo willen aan een 12-tal hokken, waar de grootste honden worden opgevangen, een buitenhok linken, zodat ze vrij naar buiten kunnen. We willen hetzelfde doen met een deel van de kattenhokken. Wanneer we die werken kunnen uitvoeren, zal ervan afhangen hoe vlot we opnieuw fondsen kunnen werven."