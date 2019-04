Hij had vuurtje nodig, maar kreeg steekvlam: landbouwer steekt sigaretje op naast beerput VHS

11 april 2019

Merkwaardig ongeval, donderdag kort voor de middag op het landbouwbedrijf van C. V. langs de Zandbeekstraat in Sint-Denijs. De zaakvoerder was er aan de slag in de buurt van een stal met een tachtigtal koeien toen hij, nochtans op redelijke afstand, een sigaret opstak. Kennelijk waarden op dat moment giftige dampen rond, afkomstig uit de beerput onder de stal. De verhouding tussen de dampen en de aanwezige zuurstof zorgden voor een steekvlam. Het vuur doofde echter even snel als het gekomen was. De landbouwer liep lichte brandwonden op. Hij werd voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.