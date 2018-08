Herstellingwerken 14 augustus 2018

De komende weken en/of maanden zijn er tal van wegenwerken of onderhoudswerken in Zwevegem. Deze week worden de Kooigemstraat in Sint-Denijs, de Lettenhofstraat en Ellestraat in Zwevegem en de Helkijnstraat in Sint-Denijs onder handen genomen. Vanaf 16 augustus tot 29 augustus is de Vinkestraat in Sint-Denijs aan de beurt. Vanaf 27 augustus tot 14 september zijn er werken gepland in de Molenstraat in Zwevegem, en vanaf 30 augustus tot 12 oktober wordt de Pontstraat in Heestert hersteld. (JME)