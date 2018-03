Helft beschikbare tickets Moen Feest de deur uit 12 maart 2018

Moen Feest heeft een succesvolle voorverkoopdag achter de rug. Bijna de helft van de in totaal 5.000 beschikbare tickets voor de volgende editie op 30 juni zijn de deur uit. De organisatie pakt dit jaar uit met een programma voor een iets ouder publiek. Onder meer De Kreuners, The Scabs, 't Hof van Commerce, Gers Pardoel en Kraantje Pappie staan op de planken. Zoals bij de voorbije edities was er ook dit jaar een voorverkoopdag. "De wachtrij viel zaterdagmorgen inderdaad goed mee", zegt Bart Douven. "Maar dat komt omdat we dit jaar voor het eerst met voorverkooppunten hebben samengewerkt. Mensen konden bij lokale handelaars op voorhand kaarten bestellen en betalen. Een goed idee, want we gaan er in totaal al zo'n 2.000 verkocht hebben." De datum is ook iets vroeger dan vorig jaar, om een clash met het populaire festival Hype-o-Dream te vermijden. "Wij zullen er voor de derde keer bij zijn", zegt Severine Doise uit Bossuit, die zaterdagmorgen bij de eersten was om tickets te kopen. "De kinderen zijn vooral dol op Gers Pardoel en Kraantje Pappie." Tickets kosten vanaf nu 25 euro. Meer info via www.moenfeest.be. (JME)