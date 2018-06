Hangbuikzwijntjes, gekregen als huwelijkscadeau, maken slagveld van tuin 02 juni 2018

"Geef geen dieren als geschenk" Die boodschap willen Jean-Christ en Anuschka uit Zwevegem kwijt nadat ze op hun huwelijksdag twee jonge hangbuikvarkens aantroffen in de tuin. "Het was een goed bedoeld huwelijkscadeau, maar we kunnen er gewoonweg niet voor zorgen." Het echtpaar uit de Moenstraat in Sint-Denijs huwde op 21 mei. Na een prachtige huwelijksdag geloofden ze hun ogen niet. "Al snel bleek dat een familielid de twee dieren had gekocht en ze zonder ons medeweten bij onze geiten had gezet, via de tuin van de buren. Hij dacht dat we ook wel voor de zwijntjes zouden willen zorgen", vertelt Jean-Christ (46). "Maar onze tuin is veel te klein en in twee weken tijd hebben ze er een slagveld van gemaakt. Bovendien vrezen we voor de veiligheid van onze kinderen van 3 en 5 jaar." De twee mannelijke hangbuikvarkentjes werden voorlopig Zorro en Louis gedoopt. "Maar nu zitten we er al twee weken mee en een nieuwe thuis vinden, blijkt moeilijk. Kinderboerderijen en asielen hebben geen plaats. Ik wil de twee zwijntjes ook niet zomaar weggeven om zeker te zijn dat ze niet naar het slachthuis worden gebracht", aldus Jean-Christ. Hij wil vooral oproepen om geen dieren te kopen als cadeau. "Zoiets moet je minstens bespreken. Er komt veel verantwoordelijkheid bij kijken", besluit hij. Intussen kwamen al enkele potentiële nieuwe eigenaars kijken, maar is nog niets beslist over de toekomst van de diertjes. (BBO)