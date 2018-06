Hangbuikvarkentjes hebben nieuwe thuis 05 juni 2018

De hangbuikvarkentjes Louis en Zorro, die sinds 19 mei in de tuin van Anuschka en Jean-Christ uit Sint-Denijs bij Zwevegem verbleven, hebben een nieuwe thuis gevonden.





De dieren waren een trouwcadeau en werden zonder medeweten van het echtpaar in hun tuin gezet op hun huwelijksdag. "Terwijl we er helemaal niet voor kunnen zorgen. Onze tuin werd overigens helemaal herschapen tot een slagveld. Doe geen dieren cadeau, zeker niet wanneer de nieuwe eigenaars niet op de hoogte zijn", zegt Jean-Christ Decourcelle (46). Uiteindelijk vond het koppel zaterdag, via een oproep op het internet, nieuwe eigenaars. "Het gaat om een gezin uit Izenberge bij Alveringem dat al twee varkentjes heeft. We wilden zeker zijn dat ze goed terecht kwamen", aldus Jean-Christ. "De dieren lieten zich niet makkelijk pakken. Daarom hadden we een soort lasso nodig. Het gezin nam de zwijntjes vervolgens in de koffer van een terreinwagen mee." (BBO)