Guillaume Vanhamme is kinderburgemeester 23 november 2018

De eerste kindergemeenteraad is een feit. Tijdens de installatievergadering mochten de raadsleden de eed afleggen en werd de kinderburgemeester gekozen.





Die eer viel Guillaume Vanhamme (11) uit Heestert te beurt. Alle Zwevegemse lagere scholen deden aan de verkiezingen mee. "We zullen vier of vijf keer met de kindergemeenteraad samenkomen en het dan over diverse thema's hebben, waaronder verkeersveiligheid, fiets- en wandepaden, het probleem van het zwerfvuil en we willen ook meer rookvrije ruimtes.", zei de jonge burgemeester.





(GVZ)