Grote Prijs Marcel Kint vertrekt opnieuw in Kortrijk: “Maar het blijft écht een Zwevegemse koers” Joyce Mesdag

28 maart 2019

19u24 0

Wielerwedstrijd de Grote Prijs Marcel Kint vertrekt dit jaar vanop de Kortrijkse Veemarkt. De aankomst blijft in Zwevegem. “Naar onze vertrekplek van vorig jaar, Kortrijk Weide, konden we dit jaar niet meer terug”, zegt Marniek Kint, kleinzoon van voormalig wielrenner Marcel Kint en medeorganisator van de koers. “Evenementenhal Depart wordt die dag gebruikt als stembureau, en dus moesten we uitwijken. We trekken daarom naar de Veemarkt.” Via Marke, Lauwe, Aalbeke, Moeskroen, Kooigem en Bellegem rijden de renners naar Zwevegem.

“Het parcours passeert daarna door alle deelgemeenten, via Sint-Denijs, Moen, Heestert en Otegem naar de aankomst aan de bibliotheek in Zwevegem. Er is de laatste tijd wat onrust over het parcours”, zegt Kint. “Er wordt geopperd dat Zwevegem geen hoofdrol meer zou spelen in onze wielerwedstrijd, nu we opnieuw in Kortrijk starten. Dat is allerminst onze bedoeling. Deze wedstrijd was vroeger een kermiskoers, maar GP Marcel Kint is intussen uitgegroeid tot een UCI-koers. Dat betekent dat ook het parcours moet meegroeien. Een wedstrijd rond één en dezelfde kerktoren, dat zou onder meer voor sponsors niet interessant zijn, en we hebben die uiteraard nodig. Het was groeien, of ermee stoppen. Dat we starten in Kortrijk, is niet vreemd. Mijn grootvader is destijds ook naar Kortrijk verhuisd, dus hij had zowel een band met Zwevegem als met Kortrijk. Deze koers is echter een echte Zwevegemse koers, en zal dat ook blijven. Van de 180 km worden er 110km gereden op Zwevegems grondgebied. Het is dus zeker niet zo dat we vooral overal elders rondrijden, om enkel voor de aankomst terug te keren naar Zwevegem.” Meer info: www.gpmarcelkint.be