Grondverzakking veroorzaakt metersgroot gat, straat afgesloten in Zwevegem Alexander Haezebrouck

25 december 2018

18u59 0 Zwevegem In de Blokkestraat in Zwevegem gebeurde dinsdagnamiddag een grondverzakking op de terreinen van de firma Bekaert. Vermoedelijk spoelde een kapotte riolering de aarde weg zodat een metersgroot gat ontstond.

De grondverzakking gebeurde vlak onder een constructie die een grote gasleiding ondersteunt die over de Blokkestraat loopt. Omdat er gevreesd wordt dat de constructie door de grondverzakking niet meer stabiel is en kan omvallen, is de straat afgesloten voor het verkeer.

Het gas afsluiten is voor het bedrijf Bekaert geen oplossing. Dat zou ervoor zorgen dat enkele installaties zouden uitvallen, met alle gevolgen van dien. Er werden dan maar zware heftrucks bijgehaald om de constructie vanop een veilige afstand van de wegverzakking te ondersteunen. Zolang de wegverzakking niet is hersteld, blijven de heftrucks ook staan en is de omgeving rond de grote gasleiding niet veilig. Daarom is de Blokkestraat tussen de Otegemstraat en de Deerlijkstraat afgesloten voor het verkeer tot het probleem opgelost is.