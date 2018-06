Groen Zwevegem houdt 'plastic attack' 04 juni 2018

02u46 0 Zwevegem In meer dan 100 supermarkten in 27 steden organiseerden milieuorganisaties vandaag plastic attack', om mensen bewust te maken van het overvloedige gebruik van plastic verpakkingen. Klanten konden er aan de uitgang van de winkel alle verpakkingen achterlaten.

In onze regio gebeurde dat in Kortrijk en Zwevegem. Het was Groen Zwevegem die post vatte aan AD Delhaize in Zwevegem. "We hebben een tweetal grote zakken verzameld met plastic verpakkingen", leggen Brecht Demeire en Peter Dollé uit. "We hebben een aantal kartonnen dozen en kratten voorzien, zodat iedereen toch nog gemakkelijk zijn boodschappen zou kunnen meenemen, ook al wordt de plastic verwijderd. Klanten kregen van ons voor ze binnen gingen ook een textielzak, waar ze de verse groenten en fruit konden in stoppen, zodat ze daar al geen plastic zakjes voor moesten gebruiken. De meeste mensen die we aanspraken, reageerden positief." Zo ook Patricia Vanglabeke uit Zwevegem. "Ik ga het in mijn auto laten liggen, zodat ik het zeker altijd bij heb als ik ga winkelen", vertelt de vrouw. Het kan zeker geen kwaad dat we met z'n allen eens met onze neus op de feiten worden gedrukt." (JME)