Groen klaar met huiswerk voor verkiezingen 27 augustus 2018

02u33 0 Zwevegem Groen Zwevegem neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de noemer 'Zwevegem kleurt Groen'. Yves De Bosscher (46) uit Sint-Denijs zal de lijst trekken.

De Bosscher is meer dan 25 jaar beleidsmedewerker bij het Harelbeeks stadbestuur. Annick Alleman (54) uit Zwevegem-Knokke staat op de tweede plaats. Annick was in een verder verleden ook actief in de werking van Agalev in Zwevegem.





De derde plaats is voor gewezen KSA-hoofdleider Brecht Demeire (27) uit Otegem. Groen-voorzitter Eddy Loosveldt (63) uit Heestert duwt de lijst.





"De lijst van Groen Zwevegem is een mix van leeftijden en betrokken Zwevegemnaren uit het middenveld. We hebben zowel Groene Zwevegemnaren van vroeger als nieuwe mensen voor ons Groen project voor onze gemeente kunnen winnen.





De jongste kandidaat is Eve Pattyn uit Sint-Denijs, zij is 21 jaar. De oudste kandidaat is Myriam Archie en is 64 jaar. Met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar kunnen we stellen dat we een jonge lijst hebben" aldus voorzitter Loosveldt. (JME)